SPYG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

104.73 USD 0.75 (0.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPYG a changé de 0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 104.13 et à un maximum de 104.83.

Suivez la dynamique SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
104.13 104.83
Range Annuel
68.67 104.83
Clôture Précédente
103.98
Ouverture
104.35
Bid
104.73
Ask
105.03
Plus Bas
104.13
Plus Haut
104.83
Volume
3.418 K
Changement quotidien
0.72%
Changement Mensuel
6.94%
Changement à 6 Mois
30.90%
Changement Annuel
26.49%
20 septembre, samedi