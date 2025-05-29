通貨 / SPTN
SPTN: SpartanNash Company
26.46 USD 0.08 (0.30%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPTNの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり26.27の安値と26.48の高値で取引されました。
SpartanNash Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SPTN News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
- SpartanNash resubmits antitrust filing for planned merger with C&S Wholesale Grocers
- Spartan Stores (SPTN) Q2 Earnings Top Estimates
- SpartanNash beats Q2 earnings estimates as margins improve
- SpartanNash Co earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Performance Food Group (PFGC) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- SpartanNash names Jason Ulichnie as VP of OwnBrands marketing
- SpartanNash appoints new IT leadership within finance organization
- Should You Buy or Hold Sprouts Farmers Stock Before Q2 Earnings?
- United Natural Foods Unjustly Flattened By Cyber Event (NYSE:UNFI)
- SpartanNash price target raised to $26.90 from $20 at BMO Capital
- SpartanNash Stock: This Deal Tastes Bittersweet (NASDAQ:SPTN)
- Tesla, Regencell lead market cap stock movers this Monday
- Crude Oil Falls 1%; US Services PMI Declines In June - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Tesla and AMD Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- SpartanNash stock soars after C&S acquisition announcement
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- BMO maintains SpartanNash stock at Market Perform with $20 target
- SpartanNash Company (SPTN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- SpartanNash shares rise over 2% as Q1 revenue tops estimates
- SpartanNash Announces First Quarter Fiscal 2025 Results
