SPTN: SpartanNash Company
26.48 USD 0.19 (0.72%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPTN за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.24, а максимальная — 26.58.
Следите за динамикой SpartanNash Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.24 26.58
Годовой диапазон
17.30 26.89
- Предыдущее закрытие
- 26.29
- Open
- 26.25
- Bid
- 26.48
- Ask
- 26.78
- Low
- 26.24
- High
- 26.58
- Объем
- 1.596 K
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- -1.19%
- 6-месячное изменение
- 31.61%
- Годовое изменение
- 18.58%
