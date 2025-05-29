Währungen / SPTN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPTN: SpartanNash Company
26.90 USD 0.44 (1.66%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPTN hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.89 bis zu einem Hoch von 26.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die SpartanNash Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPTN News
- SpartanNash merger with C&S Wholesale Grocers clears antitrust waiting period
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
- SpartanNash resubmits antitrust filing for planned merger with C&S Wholesale Grocers
- Spartan Stores (SPTN) Q2 Earnings Top Estimates
- SpartanNash beats Q2 earnings estimates as margins improve
- SpartanNash Co earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Performance Food Group (PFGC) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- SpartanNash names Jason Ulichnie as VP of OwnBrands marketing
- SpartanNash appoints new IT leadership within finance organization
- Should You Buy or Hold Sprouts Farmers Stock Before Q2 Earnings?
- United Natural Foods Unjustly Flattened By Cyber Event (NYSE:UNFI)
- SpartanNash price target raised to $26.90 from $20 at BMO Capital
- SpartanNash Stock: This Deal Tastes Bittersweet (NASDAQ:SPTN)
- Tesla, Regencell lead market cap stock movers this Monday
- Crude Oil Falls 1%; US Services PMI Declines In June - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Tesla and AMD Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- SpartanNash stock soars after C&S acquisition announcement
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- BMO maintains SpartanNash stock at Market Perform with $20 target
- SpartanNash Company (SPTN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- SpartanNash shares rise over 2% as Q1 revenue tops estimates
Tagesspanne
26.89 26.95
Jahresspanne
17.30 26.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.46
- Eröffnung
- 26.90
- Bid
- 26.90
- Ask
- 27.20
- Tief
- 26.89
- Hoch
- 26.95
- Volumen
- 619
- Tagesänderung
- 1.66%
- Monatsänderung
- 0.37%
- 6-Monatsänderung
- 33.70%
- Jahresänderung
- 20.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K