SPEG: シルバー・ペガサス・アクイジション
SPEGの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0500の安値と10.0800の高値で取引されました。
シルバー・ペガサス・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SPEG株の現在の価格は？
シルバー・ペガサス・アクイジションの株価は本日10.0800です。10.0500 - 10.0800内で取引され、前日の終値は10.0900、取引量は3に達しました。SPEGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
シルバー・ペガサス・アクイジションの株は配当を出しますか？
シルバー・ペガサス・アクイジションの現在の価格は10.0800です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.31%やUSDにも注目します。SPEGの動きはライブチャートで確認できます。
SPEG株を買う方法は？
シルバー・ペガサス・アクイジションの株は現在10.0800で購入可能です。注文は通常10.0800または10.0830付近で行われ、3や0.30%が市場の動きを示します。SPEGの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPEG株に投資する方法は？
シルバー・ペガサス・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9500 - 11.0300と現在の10.0800を考慮します。注文は多くの場合10.0800や10.0830で行われる前に、-0.20%や1.31%と比較されます。SPEGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
シルバー・ペガサス・アクイジションの株の最高値は？
シルバー・ペガサス・アクイジションの過去1年の最高値は11.0300でした。9.9500 - 11.0300内で株価は大きく変動し、10.0900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。シルバー・ペガサス・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
シルバー・ペガサス・アクイジションの株の最低値は？
シルバー・ペガサス・アクイジション(SPEG)の年間最安値は9.9500でした。現在の10.0800や9.9500 - 11.0300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPEGの動きはライブチャートで確認できます。
SPEGの株式分割はいつ行われましたか？
シルバー・ペガサス・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0900、1.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.0900
- 始値
- 10.0500
- 買値
- 10.0800
- 買値
- 10.0830
- 安値
- 10.0500
- 高値
- 10.0800
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.20%
- 6ヶ月の変化
- 1.31%
- 1年の変化
- 1.31%
