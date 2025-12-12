クォートセクション
通貨 / SPEG
株に戻る

SPEG: シルバー・ペガサス・アクイジション

10.0800 USD 0.0100 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

SPEGの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0500の安値と10.0800の高値で取引されました。

シルバー・ペガサス・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SPEG株の現在の価格は？

シルバー・ペガサス・アクイジションの株価は本日10.0800です。10.0500 - 10.0800内で取引され、前日の終値は10.0900、取引量は3に達しました。SPEGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

シルバー・ペガサス・アクイジションの株は配当を出しますか？

シルバー・ペガサス・アクイジションの現在の価格は10.0800です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.31%やUSDにも注目します。SPEGの動きはライブチャートで確認できます。

SPEG株を買う方法は？

シルバー・ペガサス・アクイジションの株は現在10.0800で購入可能です。注文は通常10.0800または10.0830付近で行われ、3や0.30%が市場の動きを示します。SPEGの最新情報はライブチャートで確認できます。

SPEG株に投資する方法は？

シルバー・ペガサス・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9500 - 11.0300と現在の10.0800を考慮します。注文は多くの場合10.0800や10.0830で行われる前に、-0.20%や1.31%と比較されます。SPEGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

シルバー・ペガサス・アクイジションの株の最高値は？

シルバー・ペガサス・アクイジションの過去1年の最高値は11.0300でした。9.9500 - 11.0300内で株価は大きく変動し、10.0900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。シルバー・ペガサス・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

シルバー・ペガサス・アクイジションの株の最低値は？

シルバー・ペガサス・アクイジション(SPEG)の年間最安値は9.9500でした。現在の10.0800や9.9500 - 11.0300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPEGの動きはライブチャートで確認できます。

SPEGの株式分割はいつ行われましたか？

シルバー・ペガサス・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0900、1.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.0500 10.0800
1年のレンジ
9.9500 11.0300
以前の終値
10.0900
始値
10.0500
買値
10.0800
買値
10.0830
安値
10.0500
高値
10.0800
出来高
3
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-0.20%
6ヶ月の変化
1.31%
1年の変化
1.31%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待