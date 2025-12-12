QuotazioniSezioni
Valute / SPEG
Tornare a Azioni

SPEG: Silver Pegasus Acquisition Corp.

10.0800 USD 0.0100 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio SPEG ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0500 e ad un massimo di 10.0800.

Segui le dinamiche di Silver Pegasus Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPEG oggi?

Oggi le azioni Silver Pegasus Acquisition Corp. sono prezzate a 10.0800. Viene scambiato all'interno di 10.0500 - 10.0800, la chiusura di ieri è stata 10.0900 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPEG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Silver Pegasus Acquisition Corp. pagano dividendi?

Silver Pegasus Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.0800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPEG.

Come acquistare azioni SPEG?

Puoi acquistare azioni Silver Pegasus Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.0800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.0800 o 10.0830, mentre 3 e 0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPEG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPEG?

Investire in Silver Pegasus Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9500 - 11.0300 e il prezzo attuale 10.0800. Molti confrontano -0.20% e 1.31% prima di effettuare ordini su 10.0800 o 10.0830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPEG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Silver Pegasus Acquisition Corp.?

Il prezzo massimo di Silver Pegasus Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 11.0300. All'interno di 9.9500 - 11.0300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Silver Pegasus Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Silver Pegasus Acquisition Corp.?

Il prezzo più basso di Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) nel corso dell'anno è stato 9.9500. Confrontandolo con gli attuali 10.0800 e 9.9500 - 11.0300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPEG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPEG?

Silver Pegasus Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0900 e 1.31%.

Intervallo Giornaliero
10.0500 10.0800
Intervallo Annuale
9.9500 11.0300
Chiusura Precedente
10.0900
Apertura
10.0500
Bid
10.0800
Ask
10.0830
Minimo
10.0500
Massimo
10.0800
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
-0.20%
Variazione Semestrale
1.31%
Variazione Annuale
1.31%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev