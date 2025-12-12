- Panoramica
SPEG: Silver Pegasus Acquisition Corp.
Il tasso di cambio SPEG ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0500 e ad un massimo di 10.0800.
Segui le dinamiche di Silver Pegasus Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SPEG oggi?
Oggi le azioni Silver Pegasus Acquisition Corp. sono prezzate a 10.0800. Viene scambiato all'interno di 10.0500 - 10.0800, la chiusura di ieri è stata 10.0900 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPEG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Silver Pegasus Acquisition Corp. pagano dividendi?
Silver Pegasus Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.0800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPEG.
Come acquistare azioni SPEG?
Puoi acquistare azioni Silver Pegasus Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.0800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.0800 o 10.0830, mentre 3 e 0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPEG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SPEG?
Investire in Silver Pegasus Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9500 - 11.0300 e il prezzo attuale 10.0800. Molti confrontano -0.20% e 1.31% prima di effettuare ordini su 10.0800 o 10.0830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPEG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Silver Pegasus Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Silver Pegasus Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 11.0300. All'interno di 9.9500 - 11.0300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Silver Pegasus Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Silver Pegasus Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) nel corso dell'anno è stato 9.9500. Confrontandolo con gli attuali 10.0800 e 9.9500 - 11.0300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPEG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPEG?
Silver Pegasus Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0900 e 1.31%.
- Chiusura Precedente
- 10.0900
- Apertura
- 10.0500
- Bid
- 10.0800
- Ask
- 10.0830
- Minimo
- 10.0500
- Massimo
- 10.0800
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- 1.31%
- Variazione Annuale
- 1.31%
