SPEG: Silver Pegasus Acquisition Corp.
Le taux de change de SPEG a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0500 et à un maximum de 10.0800.
Suivez la dynamique Silver Pegasus Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPEG aujourd'hui ?
L'action Silver Pegasus Acquisition Corp. est cotée à 10.0800 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0500 - 10.0800, a clôturé hier à 10.0900 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de SPEG présente ces mises à jour.
L'action Silver Pegasus Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Silver Pegasus Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.0800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPEG.
Comment acheter des actions SPEG ?
Vous pouvez acheter des actions Silver Pegasus Acquisition Corp. au cours actuel de 10.0800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0800 ou de 10.0830, le 3 et le 0.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPEG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPEG ?
Investir dans Silver Pegasus Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9500 - 11.0300 et le prix actuel 10.0800. Beaucoup comparent -0.20% et 1.31% avant de passer des ordres à 10.0800 ou 10.0830. Consultez le graphique du cours de SPEG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Silver Pegasus Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Silver Pegasus Acquisition Corp. l'année dernière était 11.0300. Au cours de 9.9500 - 11.0300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Silver Pegasus Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Silver Pegasus Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) sur l'année a été 9.9500. Sa comparaison avec 10.0800 et 9.9500 - 11.0300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPEG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPEG a-t-elle été divisée ?
Silver Pegasus Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0900 et 1.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.0900
- Ouverture
- 10.0500
- Bid
- 10.0800
- Ask
- 10.0830
- Plus Bas
- 10.0500
- Plus Haut
- 10.0800
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- -0.20%
- Changement à 6 Mois
- 1.31%
- Changement Annuel
- 1.31%
