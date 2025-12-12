- Обзор рынка
SPEG: Silver Pegasus Acquisition Corp.
Курс SPEG за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0500, а максимальная — 10.0800.
Следите за динамикой Silver Pegasus Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPEG сегодня?
Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) сегодня оценивается на уровне 10.0800. Инструмент торгуется в пределах 10.0500 - 10.0800, вчерашнее закрытие составило 10.0900, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPEG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Silver Pegasus Acquisition Corp.?
Silver Pegasus Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.0800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.31% и USD. Отслеживайте движения SPEG на графике в реальном времени.
Как купить акции SPEG?
Вы можете купить акции Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) по текущей цене 10.0800. Ордера обычно размещаются около 10.0800 или 10.0830, тогда как 3 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPEG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPEG?
Инвестирование в Silver Pegasus Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9500 - 11.0300 и текущей цены 10.0800. Многие сравнивают -0.20% и 1.31% перед размещением ордеров на 10.0800 или 10.0830. Изучайте ежедневные изменения цены SPEG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Silver Pegasus Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) за последний год составила 11.0300. Акции заметно колебались в пределах 9.9500 - 11.0300, сравнение с 10.0900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Silver Pegasus Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Silver Pegasus Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) за год составила 9.9500. Сравнение с текущими 10.0800 и 9.9500 - 11.0300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPEG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPEG?
В прошлом Silver Pegasus Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0900 и 1.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.0900
- Open
- 10.0500
- Bid
- 10.0800
- Ask
- 10.0830
- Low
- 10.0500
- High
- 10.0800
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 1.31%
- Годовое изменение
- 1.31%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.