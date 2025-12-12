КотировкиРазделы
Валюты / SPEG
SPEG: Silver Pegasus Acquisition Corp.

10.0800 USD 0.0100 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPEG за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0500, а максимальная — 10.0800.

Следите за динамикой Silver Pegasus Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPEG сегодня?

Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) сегодня оценивается на уровне 10.0800. Инструмент торгуется в пределах 10.0500 - 10.0800, вчерашнее закрытие составило 10.0900, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPEG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Silver Pegasus Acquisition Corp.?

Silver Pegasus Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.0800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.31% и USD. Отслеживайте движения SPEG на графике в реальном времени.

Как купить акции SPEG?

Вы можете купить акции Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) по текущей цене 10.0800. Ордера обычно размещаются около 10.0800 или 10.0830, тогда как 3 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPEG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPEG?

Инвестирование в Silver Pegasus Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9500 - 11.0300 и текущей цены 10.0800. Многие сравнивают -0.20% и 1.31% перед размещением ордеров на 10.0800 или 10.0830. Изучайте ежедневные изменения цены SPEG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Silver Pegasus Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) за последний год составила 11.0300. Акции заметно колебались в пределах 9.9500 - 11.0300, сравнение с 10.0900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Silver Pegasus Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Silver Pegasus Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) за год составила 9.9500. Сравнение с текущими 10.0800 и 9.9500 - 11.0300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPEG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPEG?

В прошлом Silver Pegasus Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0900 и 1.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.0500 10.0800
Годовой диапазон
9.9500 11.0300
Предыдущее закрытие
10.0900
Open
10.0500
Bid
10.0800
Ask
10.0830
Low
10.0500
High
10.0800
Объем
3
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
1.31%
Годовое изменение
1.31%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.