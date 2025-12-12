- Übersicht
SPEG: Silver Pegasus Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von SPEG hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0500 bis zu einem Hoch von 10.0800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silver Pegasus Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPEG heute?
Die Aktie von Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) notiert heute bei 10.0800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0500 - 10.0800 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0900 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von SPEG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPEG Dividenden?
Silver Pegasus Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.0800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPEG zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPEG-Aktien?
Sie können Aktien von Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) zum aktuellen Kurs von 10.0800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0800 oder 10.0830 platziert, während 3 und 0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPEG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPEG-Aktien?
Bei einer Investition in Silver Pegasus Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9500 - 11.0300 und der aktuelle Kurs 10.0800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und 1.31%, bevor sie Orders zu 10.0800 oder 10.0830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPEG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Silver Pegasus Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) im vergangenen Jahr lag bei 11.0300. Innerhalb von 9.9500 - 11.0300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Silver Pegasus Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Silver Pegasus Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Silver Pegasus Acquisition Corp. (SPEG) im Laufe des Jahres betrug 9.9500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0800 und der Spanne 9.9500 - 11.0300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPEG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPEG statt?
Silver Pegasus Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0900 und 1.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0900
- Eröffnung
- 10.0500
- Bid
- 10.0800
- Ask
- 10.0830
- Tief
- 10.0500
- Hoch
- 10.0800
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- 1.31%
- Jahresänderung
- 1.31%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh