通貨 / SOL
SOL: Emeren Group Ltd American Depositary Shares, each representing
1.89 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOLの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.86の安値と1.90の高値で取引されました。
Emeren Group Ltd American Depositary Shares, each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.86 1.90
1年のレンジ
1.16 3.00
- 以前の終値
- 1.89
- 始値
- 1.87
- 買値
- 1.89
- 買値
- 2.19
- 安値
- 1.86
- 高値
- 1.90
- 出来高
- 126
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.72%
- 6ヶ月の変化
- 23.53%
- 1年の変化
- -30.26%
