Валюты / SOL
SOL: Emeren Group Ltd American Depositary Shares, each representing
1.90 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.87, а максимальная — 1.90.
Следите за динамикой Emeren Group Ltd American Depositary Shares, each representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.87 1.90
Годовой диапазон
1.16 3.00
- Предыдущее закрытие
- 1.90
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.87
- High
- 1.90
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.26%
- 6-месячное изменение
- 24.18%
- Годовое изменение
- -29.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.