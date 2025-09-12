CotationsSections
Devises / SOL
Retour à Actions

SOL: Emeren Group Ltd American Depositary Shares, each representing

1.88 USD 0.01 (0.53%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SOL a changé de -0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.88 et à un maximum de 1.90.

Suivez la dynamique Emeren Group Ltd American Depositary Shares, each representing . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOL Nouvelles

Range quotidien
1.88 1.90
Range Annuel
1.16 3.00
Clôture Précédente
1.89
Ouverture
1.89
Bid
1.88
Ask
2.18
Plus Bas
1.88
Plus Haut
1.90
Volume
109
Changement quotidien
-0.53%
Changement Mensuel
2.17%
Changement à 6 Mois
22.88%
Changement Annuel
-30.63%
20 septembre, samedi