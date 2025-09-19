通貨 / SOHON
SOHON: Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp
11.50 USD 0.45 (4.07%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOHONの今日の為替レートは、4.07%変化しました。日中、通貨は1あたり11.01の安値と11.97の高値で取引されました。
Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
11.01 11.97
1年のレンジ
10.06 18.75
- 以前の終値
- 11.05
- 始値
- 11.02
- 買値
- 11.50
- 買値
- 11.80
- 安値
- 11.01
- 高値
- 11.97
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- 4.07%
- 1ヶ月の変化
- 2.13%
- 6ヶ月の変化
- -37.57%
- 1年の変化
- -37.40%
