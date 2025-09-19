クォートセクション
通貨 / SOHON
SOHON: Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp

11.50 USD 0.45 (4.07%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOHONの今日の為替レートは、4.07%変化しました。日中、通貨は1あたり11.01の安値と11.97の高値で取引されました。

Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.01 11.97
1年のレンジ
10.06 18.75
以前の終値
11.05
始値
11.02
買値
11.50
買値
11.80
安値
11.01
高値
11.97
出来高
27
1日の変化
4.07%
1ヶ月の変化
2.13%
6ヶ月の変化
-37.57%
1年の変化
-37.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K