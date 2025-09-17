Валюты / SOHON
SOHON: Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp
11.05 USD 0.14 (1.28%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOHON за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.05, а максимальная — 11.05.
Следите за динамикой Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.05 11.05
Годовой диапазон
10.06 18.75
- Предыдущее закрытие
- 10.91
- Open
- 11.05
- Bid
- 11.05
- Ask
- 11.35
- Low
- 11.05
- High
- 11.05
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- -1.87%
- 6-месячное изменение
- -40.01%
- Годовое изменение
- -39.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.