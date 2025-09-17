КотировкиРазделы
SOHON
SOHON: Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp

11.05 USD 0.14 (1.28%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOHON за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.05, а максимальная — 11.05.

Следите за динамикой Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
11.05 11.05
Годовой диапазон
10.06 18.75
Предыдущее закрытие
10.91
Open
11.05
Bid
11.05
Ask
11.35
Low
11.05
High
11.05
Объем
1
Дневное изменение
1.28%
Месячное изменение
-1.87%
6-месячное изменение
-40.01%
Годовое изменение
-39.85%
