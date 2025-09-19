Währungen / SOHON
SOHON: Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp
12.00 USD 0.50 (4.35%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOHON hat sich für heute um 4.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.95 bis zu einem Hoch von 12.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.95 12.00
Jahresspanne
10.06 18.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.50
- Eröffnung
- 11.95
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Tief
- 11.95
- Hoch
- 12.00
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 4.35%
- Monatsänderung
- 6.57%
- 6-Monatsänderung
- -34.85%
- Jahresänderung
- -34.68%
