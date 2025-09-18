CotizacionesSecciones
Divisas / SOHON
Volver a Acciones

SOHON: Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp

11.05 USD 0.14 (1.28%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SOHON de hoy ha cambiado un 1.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.05, mientras que el máximo ha alcanzado 11.05.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
11.05 11.05
Rango anual
10.06 18.75
Cierres anteriores
10.91
Open
11.05
Bid
11.05
Ask
11.35
Low
11.05
High
11.05
Volumen
1
Cambio diario
1.28%
Cambio mensual
-1.87%
Cambio a 6 meses
-40.01%
Cambio anual
-39.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B