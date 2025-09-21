Valute / SOHON
SOHON: Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp
12.21 USD 0.71 (6.17%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOHON ha avuto una variazione del 6.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.95 e ad un massimo di 12.42.
Segui le dinamiche di Sotherly Hotels Inc - 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.95 12.42
Intervallo Annuale
10.06 18.75
- Chiusura Precedente
- 11.50
- Apertura
- 11.95
- Bid
- 12.21
- Ask
- 12.51
- Minimo
- 11.95
- Massimo
- 12.42
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 6.17%
- Variazione Mensile
- 8.44%
- Variazione Semestrale
- -33.71%
- Variazione Annuale
- -33.53%
21 settembre, domenica