SOHOB: Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe

11.20 USD 0.39 (3.61%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOHOBの今日の為替レートは、3.61%変化しました。日中、通貨は1あたり11.00の安値と11.40の高値で取引されました。

Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
11.00 11.40
1年のレンジ
10.10 18.80
以前の終値
10.81
始値
11.00
買値
11.20
買値
11.50
安値
11.00
高値
11.40
出来高
45
1日の変化
3.61%
1ヶ月の変化
2.19%
6ヶ月の変化
-33.65%
1年の変化
-38.29%
