Valute / SOHOB
SOHOB: Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe
11.44 USD 0.24 (2.14%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOHOB ha avuto una variazione del 2.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.25 e ad un massimo di 11.95.
Segui le dinamiche di Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.25 11.95
Intervallo Annuale
10.10 18.80
- Chiusura Precedente
- 11.20
- Apertura
- 11.48
- Bid
- 11.44
- Ask
- 11.74
- Minimo
- 11.25
- Massimo
- 11.95
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 2.14%
- Variazione Mensile
- 4.38%
- Variazione Semestrale
- -32.23%
- Variazione Annuale
- -36.97%
21 settembre, domenica