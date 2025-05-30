Währungen / SOHOB
SOHOB: Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe
11.95 USD 0.75 (6.70%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOHOB hat sich für heute um 6.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.48 bis zu einem Hoch von 11.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.48 11.95
Jahresspanne
10.10 18.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.20
- Eröffnung
- 11.48
- Bid
- 11.95
- Ask
- 12.25
- Tief
- 11.48
- Hoch
- 11.95
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 6.70%
- Monatsänderung
- 9.03%
- 6-Monatsänderung
- -29.21%
- Jahresänderung
- -34.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K