Курс SOHOB за сегодня изменился на -2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.49, а максимальная — 10.62.

Следите за динамикой Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.