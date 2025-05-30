Валюты / SOHOB
SOHOB: Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe
10.49 USD 0.31 (2.87%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOHOB за сегодня изменился на -2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.49, а максимальная — 10.62.
Следите за динамикой Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.49 10.62
Годовой диапазон
10.10 18.80
- Предыдущее закрытие
- 10.80
- Open
- 10.61
- Bid
- 10.49
- Ask
- 10.79
- Low
- 10.49
- High
- 10.62
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -2.87%
- Месячное изменение
- -4.29%
- 6-месячное изменение
- -37.86%
- Годовое изменение
- -42.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.