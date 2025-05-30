시세섹션
통화 / SOHOB
주식로 돌아가기

SOHOB: Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe

11.44 USD 0.24 (2.14%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SOHOB 환율이 오늘 2.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.25이고 고가는 11.95이었습니다.

Sotherly Hotels Inc - 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpe 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOHOB News

일일 변동 비율
11.25 11.95
년간 변동
10.10 18.80
이전 종가
11.20
시가
11.48
Bid
11.44
Ask
11.74
저가
11.25
고가
11.95
볼륨
20
일일 변동
2.14%
월 변동
4.38%
6개월 변동
-32.23%
년간 변동율
-36.97%
20 9월, 토요일