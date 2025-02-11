通貨 / SLN
SLN: Silence Therapeutics Plc - American Depository Share
5.03 USD 0.02 (0.40%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLNの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり4.88の安値と5.19の高値で取引されました。
Silence Therapeutics Plc - American Depository Shareダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SLN News
- Silence Therapeutics plc (SLN) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Silence Therapeutics director Michael Davidson resigns from board
- Silence Therapeutics earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Silence (SLN) Q2 Revenue Drops 71%
- Silence Therapeutics soars 67% following InvestingPro’s Fair Value signal
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Silence Therapeutics stock
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- This IBM Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AZZ (NYSE:AZZ), Gaia (NASDAQ:GAIA)
1日のレンジ
4.88 5.19
1年のレンジ
1.97 20.48
- 以前の終値
- 5.01
- 始値
- 5.08
- 買値
- 5.03
- 買値
- 5.33
- 安値
- 4.88
- 高値
- 5.19
- 出来高
- 87
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 2.65%
- 6ヶ月の変化
- 80.94%
- 1年の変化
- -72.38%
