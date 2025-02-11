Валюты / SLN
SLN: Silence Therapeutics Plc - American Depository Share
4.85 USD 0.12 (2.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLN за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.65, а максимальная — 4.90.
Следите за динамикой Silence Therapeutics Plc - American Depository Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.65 4.90
Годовой диапазон
1.97 20.48
- Предыдущее закрытие
- 4.73
- Open
- 4.74
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Low
- 4.65
- High
- 4.90
- Объем
- 191
- Дневное изменение
- 2.54%
- Месячное изменение
- -1.02%
- 6-месячное изменение
- 74.46%
- Годовое изменение
- -73.37%
