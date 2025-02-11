КотировкиРазделы
SLN: Silence Therapeutics Plc - American Depository Share

4.85 USD 0.12 (2.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLN за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.65, а максимальная — 4.90.

Следите за динамикой Silence Therapeutics Plc - American Depository Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SLN

Дневной диапазон
4.65 4.90
Годовой диапазон
1.97 20.48
Предыдущее закрытие
4.73
Open
4.74
Bid
4.85
Ask
5.15
Low
4.65
High
4.90
Объем
191
Дневное изменение
2.54%
Месячное изменение
-1.02%
6-месячное изменение
74.46%
Годовое изменение
-73.37%
