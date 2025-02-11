Währungen / SLN
SLN: Silence Therapeutics Plc - American Depository Share
5.07 USD 0.04 (0.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLN hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.91 bis zu einem Hoch von 5.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silence Therapeutics Plc - American Depository Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SLN News
Tagesspanne
4.91 5.18
Jahresspanne
1.97 20.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.03
- Eröffnung
- 5.04
- Bid
- 5.07
- Ask
- 5.37
- Tief
- 4.91
- Hoch
- 5.18
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- 3.47%
- 6-Monatsänderung
- 82.37%
- Jahresänderung
- -72.16%
