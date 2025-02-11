Valute / SLN
SLN: Silence Therapeutics Plc - American Depository Share
4.89 USD 0.14 (2.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLN ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.72 e ad un massimo di 5.18.
Segui le dinamiche di Silence Therapeutics Plc - American Depository Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SLN News
- Silence Therapeutics plc (SLN) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Silence Therapeutics director Michael Davidson resigns from board
- Silence Therapeutics earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Silence (SLN) Q2 Revenue Drops 71%
- Silence Therapeutics soars 67% following InvestingPro’s Fair Value signal
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Silence Therapeutics stock
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- This IBM Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AZZ (NYSE:AZZ), Gaia (NASDAQ:GAIA)
Intervallo Giornaliero
4.72 5.18
Intervallo Annuale
1.97 20.48
- Chiusura Precedente
- 5.03
- Apertura
- 5.04
- Bid
- 4.89
- Ask
- 5.19
- Minimo
- 4.72
- Massimo
- 5.18
- Volume
- 206
- Variazione giornaliera
- -2.78%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- 75.90%
- Variazione Annuale
- -73.15%
20 settembre, sabato