货币 / SLN
SLN: Silence Therapeutics Plc - American Depository Share
5.04 USD 0.19 (3.92%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLN汇率已更改3.92%。当日，交易品种以低点4.95和高点5.24进行交易。
关注Silence Therapeutics Plc - American Depository Share动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLN新闻
- Silence Therapeutics plc (SLN) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Silence Therapeutics director Michael Davidson resigns from board
- Silence Therapeutics earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Silence (SLN) Q2 Revenue Drops 71%
- Silence Therapeutics soars 67% following InvestingPro’s Fair Value signal
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Silence Therapeutics stock
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- This IBM Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AZZ (NYSE:AZZ), Gaia (NASDAQ:GAIA)
日范围
4.95 5.24
年范围
1.97 20.48
- 前一天收盘价
- 4.85
- 开盘价
- 4.95
- 卖价
- 5.04
- 买价
- 5.34
- 最低价
- 4.95
- 最高价
- 5.24
- 交易量
- 45
- 日变化
- 3.92%
- 月变化
- 2.86%
- 6个月变化
- 81.29%
- 年变化
- -72.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值