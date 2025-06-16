クォートセクション
SAGE: Sage Therapeutics Inc

8.68 USD 0.02 (0.23%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SAGEの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり8.68の安値と8.74の高値で取引されました。

Sage Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

SAGE News

1日のレンジ
8.68 8.74
1年のレンジ
4.62 10.74
以前の終値
8.70
始値
8.74
買値
8.68
買値
8.98
安値
8.68
高値
8.74
出来高
10.031 K
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
-4.30%
6ヶ月の変化
21.74%
1年の変化
-18.27%
