通貨 / SAGE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SAGE: Sage Therapeutics Inc
8.68 USD 0.02 (0.23%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAGEの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり8.68の安値と8.74の高値で取引されました。
Sage Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
SAGE News
- バイオジェン、産後うつ病に対する初の経口治療薬ZURZUVAEを欧州委員会が承認
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Analysis-Powerful new AI models knock the wind out of European adopter stocks
- SAP share price weakness seen as ’unjustified’
- Sage (SAGE) Q2 Revenue Jumps 264%
- Biogen's Q2 Earnings & Sales Beat, 2025 Outlook Raised, Stock Up
- Supernus completes acquisition of Sage Therapeutics for $8.50 per share
- SAGE Therapeutics earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Biogen Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Acadia Emerges From Behind The Scenes With A Potential $12 Billion Opportunity
- Scotiabank downgrades Sage Therapeutics stock rating to Sector Perform
- Stock Market Rises In Range Amid Israel-Iran News, Fed Outlook: Weekly Review
- Supernus to acquire Sage Therapeutics stock for $8.50 per share
- These Analysts Revise Their Forecasts On Sage Therapeutics Following Acquisition News - Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ:SUPN), Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE)
- Sage Therapeutics price target lowered to $8.50 by TD Cowen
- Truist raises Sage Therapeutics price target on Supernus acquisition
- Top 3 Health Care Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE), Regencell Bioscience (NASDAQ:RGC)
- Palantir, Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Supernus To Acquire Sage: A Smart Move, Despite Both Pharmas' MDD Woes (NASDAQ:SUPN)
- S&P 500 Surges 1%; New York Manufacturing Activity Tumbles In June - Robin Energy (NASDAQ:RBNE), LZ Technology Hldgs (NASDAQ:LZMH)
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Palantir and Circle Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
1日のレンジ
8.68 8.74
1年のレンジ
4.62 10.74
- 以前の終値
- 8.70
- 始値
- 8.74
- 買値
- 8.68
- 買値
- 8.98
- 安値
- 8.68
- 高値
- 8.74
- 出来高
- 10.031 K
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- -4.30%
- 6ヶ月の変化
- 21.74%
- 1年の変化
- -18.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K