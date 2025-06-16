КотировкиРазделы
SAGE: Sage Therapeutics Inc

8.68 USD 0.02 (0.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SAGE за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.68, а максимальная — 8.74.

Следите за динамикой Sage Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.68 8.74
Годовой диапазон
4.62 10.74
Предыдущее закрытие
8.70
Open
8.74
Bid
8.68
Ask
8.98
Low
8.68
High
8.74
Объем
10.031 K
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
-4.30%
6-месячное изменение
21.74%
Годовое изменение
-18.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.