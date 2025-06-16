Валюты / SAGE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SAGE: Sage Therapeutics Inc
8.68 USD 0.02 (0.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAGE за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.68, а максимальная — 8.74.
Следите за динамикой Sage Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Новости SAGE
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Analysis-Powerful new AI models knock the wind out of European adopter stocks
- SAP share price weakness seen as ’unjustified’
- Sage (SAGE) Q2 Revenue Jumps 264%
- Biogen's Q2 Earnings & Sales Beat, 2025 Outlook Raised, Stock Up
- Supernus completes acquisition of Sage Therapeutics for $8.50 per share
- SAGE Therapeutics earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Biogen Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Acadia Emerges From Behind The Scenes With A Potential $12 Billion Opportunity
- Scotiabank downgrades Sage Therapeutics stock rating to Sector Perform
- Stock Market Rises In Range Amid Israel-Iran News, Fed Outlook: Weekly Review
- Supernus to acquire Sage Therapeutics stock for $8.50 per share
- These Analysts Revise Their Forecasts On Sage Therapeutics Following Acquisition News - Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ:SUPN), Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE)
- Sage Therapeutics price target lowered to $8.50 by TD Cowen
- Truist raises Sage Therapeutics price target on Supernus acquisition
- Top 3 Health Care Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE), Regencell Bioscience (NASDAQ:RGC)
- Palantir, Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Supernus To Acquire Sage: A Smart Move, Despite Both Pharmas' MDD Woes (NASDAQ:SUPN)
- S&P 500 Surges 1%; New York Manufacturing Activity Tumbles In June - Robin Energy (NASDAQ:RBNE), LZ Technology Hldgs (NASDAQ:LZMH)
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Palantir and Circle Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Supernus Pharma Acquires Maker Of Postpartum Depression Drug Zurzuvae In $795 Million Deal - Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE), Biogen (NASDAQ:BIIB)
Дневной диапазон
8.68 8.74
Годовой диапазон
4.62 10.74
- Предыдущее закрытие
- 8.70
- Open
- 8.74
- Bid
- 8.68
- Ask
- 8.98
- Low
- 8.68
- High
- 8.74
- Объем
- 10.031 K
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -4.30%
- 6-месячное изменение
- 21.74%
- Годовое изменение
- -18.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.