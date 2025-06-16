货币 / SAGE
SAGE: Sage Therapeutics Inc
8.68 USD 0.02 (0.23%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SAGE汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点8.68和高点8.74进行交易。
关注Sage Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.68 8.74
年范围
4.62 10.74
- 前一天收盘价
- 8.70
- 开盘价
- 8.74
- 卖价
- 8.68
- 买价
- 8.98
- 最低价
- 8.68
- 最高价
- 8.74
- 交易量
- 10.031 K
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- -4.30%
- 6个月变化
- 21.74%
- 年变化
- -18.27%
