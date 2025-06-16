KurseKategorien
SAGE: Sage Therapeutics Inc

8.68 USD 0.02 (0.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAGE hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.68 bis zu einem Hoch von 8.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sage Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
8.68 8.74
Jahresspanne
4.62 10.74
Vorheriger Schlusskurs
8.70
Eröffnung
8.74
Bid
8.68
Ask
8.98
Tief
8.68
Hoch
8.74
Volumen
10.031 K
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-4.30%
6-Monatsänderung
21.74%
Jahresänderung
-18.27%
