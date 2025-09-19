通貨 / RCON
RCON: Recon Technology Ltd - Class A
2.01 USD 0.03 (1.47%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RCONの今日の為替レートは、-1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり1.91の安値と2.05の高値で取引されました。
Recon Technology Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.91 2.05
1年のレンジ
1.40 7.16
- 以前の終値
- 2.04
- 始値
- 2.04
- 買値
- 2.01
- 買値
- 2.31
- 安値
- 1.91
- 高値
- 2.05
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- -1.47%
- 1ヶ月の変化
- -6.07%
- 6ヶ月の変化
- 25.63%
- 1年の変化
- -29.47%
