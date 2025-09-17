Валюты / RCON
RCON: Recon Technology Ltd - Class A
2.12 USD 0.01 (0.47%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RCON за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.03, а максимальная — 2.15.
Следите за динамикой Recon Technology Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.03 2.15
Годовой диапазон
1.40 7.16
- Предыдущее закрытие
- 2.13
- Open
- 2.14
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.03
- High
- 2.15
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- -0.93%
- 6-месячное изменение
- 32.50%
- Годовое изменение
- -25.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.