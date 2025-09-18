Divisas / RCON
RCON: Recon Technology Ltd - Class A
2.04 USD 0.08 (3.77%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RCON de hoy ha cambiado un -3.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.91, mientras que el máximo ha alcanzado 2.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Recon Technology Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
1.91 2.09
Rango anual
1.40 7.16
- Cierres anteriores
- 2.12
- Open
- 2.08
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Low
- 1.91
- High
- 2.09
- Volumen
- 80
- Cambio diario
- -3.77%
- Cambio mensual
- -4.67%
- Cambio a 6 meses
- 27.50%
- Cambio anual
- -28.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B