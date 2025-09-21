Valute / RCON
RCON: Recon Technology Ltd - Class A
2.01 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCON ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.93 e ad un massimo di 2.08.
Segui le dinamiche di Recon Technology Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.93 2.08
Intervallo Annuale
1.40 7.16
- Chiusura Precedente
- 2.01
- Apertura
- 2.01
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Minimo
- 1.93
- Massimo
- 2.08
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -6.07%
- Variazione Semestrale
- 25.63%
- Variazione Annuale
- -29.47%
21 settembre, domenica