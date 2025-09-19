Währungen / RCON
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RCON: Recon Technology Ltd - Class A
2.04 USD 0.03 (1.49%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCON hat sich für heute um 1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.99 bis zu einem Hoch von 2.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Recon Technology Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.99 2.08
Jahresspanne
1.40 7.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.01
- Eröffnung
- 2.01
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Tief
- 1.99
- Hoch
- 2.08
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 1.49%
- Monatsänderung
- -4.67%
- 6-Monatsänderung
- 27.50%
- Jahresänderung
- -28.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K