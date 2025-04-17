クォートセクション
通貨 / ORRF
ORRF: Orrstown Financial Services Inc

35.75 USD 0.86 (2.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ORRFの今日の為替レートは、2.46%変化しました。日中、通貨は1あたり35.04の安値と35.82の高値で取引されました。

Orrstown Financial Services Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.04 35.82
1年のレンジ
25.57 41.99
以前の終値
34.89
始値
35.04
買値
35.75
買値
36.05
安値
35.04
高値
35.82
出来高
437
1日の変化
2.46%
1ヶ月の変化
3.53%
6ヶ月の変化
19.57%
1年の変化
-1.11%
