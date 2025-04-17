通貨 / ORRF
ORRF: Orrstown Financial Services Inc
35.75 USD 0.86 (2.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ORRFの今日の為替レートは、2.46%変化しました。日中、通貨は1あたり35.04の安値と35.82の高値で取引されました。
Orrstown Financial Services Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
35.04 35.82
1年のレンジ
25.57 41.99
- 以前の終値
- 34.89
- 始値
- 35.04
- 買値
- 35.75
- 買値
- 36.05
- 安値
- 35.04
- 高値
- 35.82
- 出来高
- 437
- 1日の変化
- 2.46%
- 1ヶ月の変化
- 3.53%
- 6ヶ月の変化
- 19.57%
- 1年の変化
- -1.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K