통화 / ORRF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ORRF: Orrstown Financial Services Inc
35.45 USD 0.30 (0.84%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ORRF 환율이 오늘 -0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.34이고 고가는 35.84이었습니다.
Orrstown Financial Services Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORRF News
- Implied Volatility Surging for Orrstown Financial Services Stock Options
- Best Income Stocks to Buy for September 16th
- Why Orrstown Financial Services (ORRF) is a Great Dividend Stock Right Now
- Best Income Stocks to Buy for September 5th
- Why Orrstown Financial Services (ORRF) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Orrstown Financial Services (ORRF) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Orrstown (ORRF) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- This is Why Orrstown Financial Services (ORRF) is a Great Dividend Stock
- Orrstown Financial Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORRF)
- Orrstown Financial Services, Inc. (ORRF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orrstown Financial Services stock price target raised to $40 by Raymond James
- Orrstown (ORRF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orrstown Financial Services (ORRF) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Orrstown Financial Services reports Q2 net income of $19.4 million
- Orrstown earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Orrstown Financial: Maintaining A Hold Rating But Raising The EPS Estimate (NASDAQ:ORRF)
- Orrstown Financial Q1 2025 slides reveal 113% YoY profit growth amid strategic shift
- Orrstown Bank elevates executives in strategic roles
- Keefe, Bruyette & Woods reiterates outperform rating on Orrstown stock
- Orrstown Financial: Downward Earnings Estimate Due To Uncertain Policies (NASDAQ:ORRF)
일일 변동 비율
35.34 35.84
년간 변동
25.57 41.99
- 이전 종가
- 35.75
- 시가
- 35.74
- Bid
- 35.45
- Ask
- 35.75
- 저가
- 35.34
- 고가
- 35.84
- 볼륨
- 279
- 일일 변동
- -0.84%
- 월 변동
- 2.66%
- 6개월 변동
- 18.56%
- 년간 변동율
- -1.94%
20 9월, 토요일