ORRF: Orrstown Financial Services Inc
35.45 USD 0.30 (0.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORRF hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.34 bis zu einem Hoch von 35.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orrstown Financial Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
35.34 35.84
Jahresspanne
25.57 41.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.75
- Eröffnung
- 35.74
- Bid
- 35.45
- Ask
- 35.75
- Tief
- 35.34
- Hoch
- 35.84
- Volumen
- 56
- Tagesänderung
- -0.84%
- Monatsänderung
- 2.66%
- 6-Monatsänderung
- 18.56%
- Jahresänderung
- -1.94%
