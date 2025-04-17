KurseKategorien
ORRF: Orrstown Financial Services Inc

35.45 USD 0.30 (0.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ORRF hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.34 bis zu einem Hoch von 35.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Orrstown Financial Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
35.34 35.84
Jahresspanne
25.57 41.99
Vorheriger Schlusskurs
35.75
Eröffnung
35.74
Bid
35.45
Ask
35.75
Tief
35.34
Hoch
35.84
Volumen
56
Tagesänderung
-0.84%
Monatsänderung
2.66%
6-Monatsänderung
18.56%
Jahresänderung
-1.94%
