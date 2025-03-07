通貨 / NYMTL
NYMTL: New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floating
21.82 USD 0.07 (0.32%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NYMTLの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり21.78の安値と21.88の高値で取引されました。
New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floatingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.78 21.88
1年のレンジ
19.36 23.02
- 以前の終値
- 21.89
- 始値
- 21.78
- 買値
- 21.82
- 買値
- 22.12
- 安値
- 21.78
- 高値
- 21.88
- 出来高
- 58
- 1日の変化
- -0.32%
- 1ヶ月の変化
- 0.18%
- 6ヶ月の変化
- 1.63%
- 1年の変化
- 1.44%
