NYMTL: New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floating

21.82 USD 0.07 (0.32%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NYMTL ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.78 e ad un massimo di 21.88.

Segui le dinamiche di New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floating. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.78 21.88
Intervallo Annuale
19.36 23.02
Chiusura Precedente
21.89
Apertura
21.78
Bid
21.82
Ask
22.12
Minimo
21.78
Massimo
21.88
Volume
58
Variazione giornaliera
-0.32%
Variazione Mensile
0.18%
Variazione Semestrale
1.63%
Variazione Annuale
1.44%
20 settembre, sabato