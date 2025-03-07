КотировкиРазделы
NYMTL: New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floating

21.82 USD 0.07 (0.32%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NYMTL за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.78, а максимальная — 21.88.

Следите за динамикой New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floating. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.78 21.88
Годовой диапазон
19.36 23.02
Предыдущее закрытие
21.89
Open
21.78
Bid
21.82
Ask
22.12
Low
21.78
High
21.88
Объем
58
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
1.63%
Годовое изменение
1.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.