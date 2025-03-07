통화 / NYMTL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NYMTL: New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floating
21.82 USD 0.07 (0.32%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NYMTL 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.78이고 고가는 21.88이었습니다.
New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floating 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
NYMTL News
- New York Mortgage Trust: Newest Baby Bond Presents Highest Yield (NASDAQ:NYMT)
- Preferreds Weekly Review: Bonds Vs. Preferreds
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- New York Mortgage Trust Stock: Bull Case For Common And Series D Preferred (NASDAQ:NYMT)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- New York Mortgage Trust: Q4 Update And Evaluating Its 9-11% Yielding Senior-Securities
- Chimera Investment Q4: Mixed Results, Worst Is Over (CIM)
일일 변동 비율
21.78 21.88
년간 변동
19.36 23.02
- 이전 종가
- 21.89
- 시가
- 21.78
- Bid
- 21.82
- Ask
- 22.12
- 저가
- 21.78
- 고가
- 21.88
- 볼륨
- 58
- 일일 변동
- -0.32%
- 월 변동
- 0.18%
- 6개월 변동
- 1.63%
- 년간 변동율
- 1.44%
20 9월, 토요일