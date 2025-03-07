Devises / NYMTL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NYMTL: New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floating
21.82 USD 0.07 (0.32%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NYMTL a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.78 et à un maximum de 21.88.
Suivez la dynamique New York Mortgage Trust Inc - 6.875% Series F Fixed-to-Floating. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
NYMTL Nouvelles
- New York Mortgage Trust: Newest Baby Bond Presents Highest Yield (NASDAQ:NYMT)
- Preferreds Weekly Review: Bonds Vs. Preferreds
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- New York Mortgage Trust Stock: Bull Case For Common And Series D Preferred (NASDAQ:NYMT)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- New York Mortgage Trust: Q4 Update And Evaluating Its 9-11% Yielding Senior-Securities
- Chimera Investment Q4: Mixed Results, Worst Is Over (CIM)
Range quotidien
21.78 21.88
Range Annuel
19.36 23.02
- Clôture Précédente
- 21.89
- Ouverture
- 21.78
- Bid
- 21.82
- Ask
- 22.12
- Plus Bas
- 21.78
- Plus Haut
- 21.88
- Volume
- 58
- Changement quotidien
- -0.32%
- Changement Mensuel
- 0.18%
- Changement à 6 Mois
- 1.63%
- Changement Annuel
- 1.44%
20 septembre, samedi