通貨 / NUSC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NUSC: Nuveen ESG Small-Cap ETF
44.56 USD 0.83 (1.90%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NUSCの今日の為替レートは、1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり43.98の安値と44.58の高値で取引されました。
Nuveen ESG Small-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUSC News
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Is Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) a Strong ETF Right Now?
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
- Opportunity Amidst Uncertainty
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
- Monopoly Money
- Why Small-Caps Could Outperform In The Next Economic Cycle
- Winners And Losers From The Trade War: An Equities View
1日のレンジ
43.98 44.58
1年のレンジ
32.87 46.61
- 以前の終値
- 43.73
- 始値
- 43.98
- 買値
- 44.56
- 買値
- 44.86
- 安値
- 43.98
- 高値
- 44.58
- 出来高
- 193
- 1日の変化
- 1.90%
- 1ヶ月の変化
- 4.45%
- 6ヶ月の変化
- 16.59%
- 1年の変化
- 4.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K