KurseKategorien
Währungen / NUSC
Zurück zum Aktien

NUSC: Nuveen ESG Small-Cap ETF

44.13 USD 0.43 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NUSC hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.12 bis zu einem Hoch von 44.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nuveen ESG Small-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUSC News

Tagesspanne
44.12 44.60
Jahresspanne
32.87 46.61
Vorheriger Schlusskurs
44.56
Eröffnung
44.60
Bid
44.13
Ask
44.43
Tief
44.12
Hoch
44.60
Volumen
96
Tagesänderung
-0.96%
Monatsänderung
3.45%
6-Monatsänderung
15.46%
Jahresänderung
3.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K