QuotazioniSezioni
Valute / NUSC
Tornare a Azioni

NUSC: Nuveen ESG Small-Cap ETF

44.22 USD 0.34 (0.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NUSC ha avuto una variazione del -0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.12 e ad un massimo di 44.60.

Segui le dinamiche di Nuveen ESG Small-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUSC News

Intervallo Giornaliero
44.12 44.60
Intervallo Annuale
32.87 46.61
Chiusura Precedente
44.56
Apertura
44.60
Bid
44.22
Ask
44.52
Minimo
44.12
Massimo
44.60
Volume
118
Variazione giornaliera
-0.76%
Variazione Mensile
3.66%
Variazione Semestrale
15.70%
Variazione Annuale
4.12%
21 settembre, domenica