43.73 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NUSC汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点43.41和高点44.39进行交易。
关注Nuveen ESG Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NUSC新闻
日范围
43.41 44.39
年范围
32.87 46.61
- 前一天收盘价
- 43.72
- 开盘价
- 43.91
- 卖价
- 43.73
- 买价
- 44.03
- 最低价
- 43.41
- 最高价
- 44.39
- 交易量
- 161
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 2.51%
- 6个月变化
- 14.42%
- 年变化
- 2.97%
