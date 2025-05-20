通貨 / NTWK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NTWK: NETSOL Technologies Inc
5.10 USD 0.09 (1.80%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTWKの今日の為替レートは、1.80%変化しました。日中、通貨は1あたり4.86の安値と5.19の高値で取引されました。
NETSOL Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTWK News
- NETSOLの株価、オーストラリアの数百万ドル契約獲得で上昇
- NETSOL stock rises after securing multi-million-dollar Australian contract
- Chinese leasing company expands to Indonesia with NETSOL platform
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Netsol Technologies president Ghauri buys $70k in stock
- NETSOL signs strategic agreement with Chinese entities at SCO Summit
- NetSol Technologies (NTWK) CEO Ghauri buys $18,542 in stock
- Former BMW Financial Services CEO joins NETSOL Technologies board
- Monday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Netsol Technologies CEO Najeeb Ghauri buys $15,394 in stock
- Netsol Technologies shareholders approve board nominees and key proposals at annual meeting
- Leading Chinese Automaker Expands Use of NETSOL’s Transcend Finance Platform Following Strategic Acquisition
- NETSOL Secures Product Expansion with UK Brokerage Charles and Dean
- NETSOL appoints ex-Daimler exec to advisory board
1日のレンジ
4.86 5.19
1年のレンジ
2.14 5.32
- 以前の終値
- 5.01
- 始値
- 5.08
- 買値
- 5.10
- 買値
- 5.40
- 安値
- 4.86
- 高値
- 5.19
- 出来高
- 74
- 1日の変化
- 1.80%
- 1ヶ月の変化
- 26.24%
- 6ヶ月の変化
- 112.50%
- 1年の変化
- 79.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K