QuotazioniSezioni
Valute / NTWK
Tornare a Azioni

NTWK: NETSOL Technologies Inc

4.57 USD 0.53 (10.39%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NTWK ha avuto una variazione del -10.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.57 e ad un massimo di 5.17.

Segui le dinamiche di NETSOL Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTWK News

Intervallo Giornaliero
4.57 5.17
Intervallo Annuale
2.14 5.32
Chiusura Precedente
5.10
Apertura
5.17
Bid
4.57
Ask
4.87
Minimo
4.57
Massimo
5.17
Volume
271
Variazione giornaliera
-10.39%
Variazione Mensile
13.12%
Variazione Semestrale
90.42%
Variazione Annuale
60.92%
21 settembre, domenica